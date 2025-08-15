Спека, але не всюди: синоптики назвали області, де сьогодні буде + 30

Сьогодні в п'ятницю, 15 серпня, в Україні збережеться вплив антициклону, тож очікується суха та переважно сонячна погода. В окремих регіонах температура повітря підніметься до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.

Погода в Україні

З даними синоптиків, сьогодні погоду в Україні формуватиме антициклон, центру якого розташувався дещо північніше від території нашої країни. Тож очікується суха погода без опадів, лише у Карпатах вдень можливі окремі невеликі дощі.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, на Закарпатті та півдні країни - +16…+21 градус. Вдень очікується +23…+28 градусів, на Прикарпатті та півдні - до +30, а на Закарпатті - до +35 градусів спеки.

Погода в регіонах

Західні області - сонячно, без опадів. Вночі +14…+19 градусів, вдень +27…+32 градуси, на Закарпатті до +35.

Північні області - мінлива хмарність, сухо. Вночі +13…+15 градусів, вдень +23…+26 градусів.

Центральні області - ясно, без опадів. Вночі +14…+15 градусів, вдень +25…+28 градусів.

Східні області – сонячно та тепло. Вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+28 градусів.

Південні області та Крим – без опадів, переважно сонячно. Вночі +17…+20 градусів, вдень +28…+31 градус.

Погода у Києві

У столиці 15 серпня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі +14…+16 градусів, вдень +23…+25 градусів.