Спека, але не всюди: синоптики назвали області, де сьогодні буде + 30

П'ятниця 15 серпня 2025 07:02
UA EN RU
Спека, але не всюди: синоптики назвали області, де сьогодні буде + 30 Фото: синоптики дали прогноз погоди на 15 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні в п'ятницю, 15 серпня, в Україні збережеться вплив антициклону, тож очікується суха та переважно сонячна погода. В окремих регіонах температура повітря підніметься до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.

Погода в Україні

З даними синоптиків, сьогодні погоду в Україні формуватиме антициклон, центру якого розташувався дещо північніше від території нашої країни. Тож очікується суха погода без опадів, лише у Карпатах вдень можливі окремі невеликі дощі.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, на Закарпатті та півдні країни - +16…+21 градус. Вдень очікується +23…+28 градусів, на Прикарпатті та півдні - до +30, а на Закарпатті - до +35 градусів спеки.

Погода в регіонах

  • Західні області - сонячно, без опадів. Вночі +14…+19 градусів, вдень +27…+32 градуси, на Закарпатті до +35.

  • Північні області - мінлива хмарність, сухо. Вночі +13…+15 градусів, вдень +23…+26 градусів.

  • Центральні області - ясно, без опадів. Вночі +14…+15 градусів, вдень +25…+28 градусів.

  • Східні області – сонячно та тепло. Вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+28 градусів.

  • Південні області та Крим – без опадів, переважно сонячно. Вночі +17…+20 градусів, вдень +28…+31 градус.

Погода у Києві

У столиці 15 серпня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі +14…+16 градусів, вдень +23…+25 градусів.

Спека, але не всюди: синоптики назвали області, де сьогодні буде + 30

Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода в Україні цього тижня та в яких регіонах очікуються холодні ночі.

Також синоптики пояснили, як визначають тривалість сонячного сяйва - фактично "записують" сонце.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж останньої декади липня 2025 року в різних регіонах і пояснили, які культури постраждали від злив і спеки найбільше та де саме.

Погода в Україні
Новини
