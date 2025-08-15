Жара, но не везде: синоптики назвали области, где сегодня будет +30

Сегодня в пятницу, 15 августа, в Украине сохранится влияние антициклона, поэтому ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. В отдельных регионах температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня погоду в Украине будет формировать антициклон, центр которого расположился несколько севернее территории нашей страны. Поэтому ожидается сухая погода без осадков, только в Карпатах днем возможны отдельные небольшие дожди.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на Закарпатье и юге страны - +16...+21 градус. Днем ожидается +23...+28 градусов, на Прикарпатье и юге - до +30, а на Закарпатье - до +35 градусов жары.

Погода в регионах

Западные области - солнечно, без осадков. Ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса, на Закарпатье до +35.

Северные области - переменная облачность, сухо. Ночью +13...+15 градусов, днем +23...+26 градусов.

Центральные области - ясно, без осадков. Ночью +14...+15 градусов, днем +25...+28 градусов.

Восточные области - солнечно и тепло. Ночью +14...+16 градусов, днем +25...+28 градусов.

Южные области и Крым - без осадков, преимущественно солнечно. Ночью +17...+20 градусов, днем +28...+31 градус.

Погода в Киеве

В столице 15 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.