Жара, но не везде: синоптики назвали области, где сегодня будет +30
Сегодня в пятницу, 15 августа, в Украине сохранится влияние антициклона, поэтому ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. В отдельных регионах температура воздуха поднимется до +30 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня погоду в Украине будет формировать антициклон, центр которого расположился несколько севернее территории нашей страны. Поэтому ожидается сухая погода без осадков, только в Карпатах днем возможны отдельные небольшие дожди.
Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на Закарпатье и юге страны - +16...+21 градус. Днем ожидается +23...+28 градусов, на Прикарпатье и юге - до +30, а на Закарпатье - до +35 градусов жары.
Погода в регионах
Западные области - солнечно, без осадков. Ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса, на Закарпатье до +35.
Северные области - переменная облачность, сухо. Ночью +13...+15 градусов, днем +23...+26 градусов.
Центральные области - ясно, без осадков. Ночью +14...+15 градусов, днем +25...+28 градусов.
Восточные области - солнечно и тепло. Ночью +14...+16 градусов, днем +25...+28 градусов.
Южные области и Крым - без осадков, преимущественно солнечно. Ночью +17...+20 градусов, днем +28...+31 градус.
Погода в Киеве
В столице 15 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.
Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в Украине на этой неделе и в каких регионах ожидаются холодные ночи.
Также синоптики объяснили, как определяют продолжительность солнечного сияния - фактически "записывают" солнце.
Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.