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Спаси, піст й Успіння Богородиці: найважливіші свята серпня за календарем ПЦУ

10:36 03.08.2026 Пн
3 хв
На цей місяць припадає не лише Успенський, але й суворий одноденний піст
aimg Ірина Костенко
Спаси, піст й Успіння Богородиці: найважливіші свята серпня за календарем ПЦУ На серпень припадають різні церковні свята (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Серпень несе українцям низку великих церковних свят. У ПЦУ пояснили, які саме дні цього місяця - особливо важливі для вірян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Головне:

  • Календар свят ПЦУ: серпень багатий на великі церковні свята, що нагадують про події земного життя Христа та закликають до духовного оновлення.
  • Спаси в серпні: 1 серпня відзначалося Винесення чесних древ Хреста Господнього (Медовий Спас) і початок Успенського посту, 6 серпня - Преображення Господнє (Яблучний Спас), а 16 серпня - перенесення до Константинополя Нерукотворного образа Христа (Горіховий Спас).
  • Богородичне свято: 15 серпня українці відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці, яке символізує перемогу життя над смертю.
  • Завершення місяця: 28 серпня вшановують Собор преподобних отців Києво-Печерських, а 29 серпня - Усікновення глави Іоана Предтечі із суворим одноденним постом.

Найважливіші дні серпня за календарем ПЦУ

Українцям нагадали, що серпень у церковному календарі - місяць, наповнений великими святами.

"Які нагадують нам про спасительні події земного життя Господа нашого Ісуса Христа та спонукають до глибшої молитви, духовного оновлення і вдячності Богові", - уточнили в ПЦУ.

Зазначається, що чимало з цих днів "здавна посідають важливе місце в нашій духовній традиції".

Вже у перший день серпня - 1 числа - спільнота Православної Церкви відзначала Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього, вшановувала пам'ять святих мучеників Маккавеєвих, їхньої матері Соломонії та учителя Єлеазара.

Тоді ж розпочався двотижневий Успенський піст (він триватиме по 14 серпня).

Варто зазначити, що перше свято серпня - Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього - в народі називають також "перший" або Медовий Спас (інші назви - Маковія або Спас на воді).

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Далі, 6 серпня, наступає свято Преображення Господнього.

"Яке відкриває перед нами божественну славу Христа та нагадує про покликання кожної людини до власної духовної переміни", - пояснили у ПЦУ.

Цього дня за доброю традицією звершуватиметься освячення плодів нового врожаю - як знак подяки Творцеві за Його щедрі дари.

В народі це - "другий" або Яблучний Спас (інша назва - Святий Спас).

Спаси, піст й Успіння Богородиці: найважливіші свята серпня за календарем ПЦУНайважливіші дні серпня 2026 року за церковним календарем (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

У середині серпня - 15 числа - українців очікує Успіння Пресвятої Богородиці.

Йдеться про одне з найбільших богородичних свят, що звіщає про перемогу життя над смертю та надію на вічність.

Наступного дня - 16 серпня - ПЦУ згадуватиме перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образа Господа Ісуса Христа.

"Святині, яка свідчить про втілення Божого Сина та про особливе значення святих ікон у житті Церкви", - пояснили у ПЦУ.

У народі це свято називають "третій" або Горіховий Спас (інші назви - Холодний, Хлібний або Полотняний Спас).

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Завершується серпень також важливими днями.

28 серпня віряни вшановуватимуть Собор преподобних отців Києво-Печерських, у Дальніх печерах спочилих.

29 серпня - Усікновення глави святого пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.

У цей день Церква встановила суворий одноденний піст, закликаючи вірних до:

  • молитви;
  • стриманості;
  • роздумів над подвигом великого пророка.

"Нехай усі серпневі свята зміцнять нашу віру, допоможуть зростати в любові до Бога і ближніх та принесуть мир, надію і Боже благословення кожній християнській родині", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли про одного з найбільших пророків, якому покорялися стихії.

Крім того, українцям пояснили, чи можна розпочинати нові справи у великі свята.

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