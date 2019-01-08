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Спасенные в Черном море моряки прокомментировали заявление об угле с ОРДЛО

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 21:13
Спасенные в Черном море моряки прокомментировали заявление об угле с ОРДЛО
Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

Моряки заявили, что не знают о происхождении угля

Спасенные с затонувшего возле Турции судна украинские моряки заявили, что не знают о происхождении угля, которое перевозило судно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как отмечается, спасенный моряк Олег Геращенко из Херсона отметил, что ему и его команде неизвестно происхождение угля.

"Это мне неизвестно, это никому из нас неизвестно. Там порт очень большой, груз того же угля очень разный: есть мелкий, есть крупный - он весь черный и на нем не написано, откуда он поступает в те порты", - сказал моряк.

Также он отметил, что не знает, на самом ли деле судно было панамским.

"У нас написано Панама, мы этой информацией не узнавали, не хотели, нам не нужна была эта информация", - сказал Геращенко.

РБК-Украина сообщало, что 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек. Грузовое судно, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины отметило, что этот сухогруз мог перевозить уголь, который незаконно добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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