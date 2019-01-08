Врятовані в Чорному морі моряки прокоментували заяву про вугілля з ОРДЛО

Фото: затонуле судно (marinetraffic.com)

Моряки заявили, що не знають про походження вугілля

Врятовані із затонулого поблизу Туреччини судна українські моряки заявили, що не знають про походження вугілля, яке перевозило судно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як зазначається, врятований моряк Олег Геращенко з Херсона зазначив, що йому та його команді невідоме походження вугілля.

"Це мені невідомо, це нікому з нас точно невідомо. Там порт дуже великий, вантаж того ж вугілля дуже різний: є дрібний, є великий - він увесь чорний і на ньому не написано, звідки він поступає в ті порти", - сказав моряк.

Також він зазначив, що не знає, чи дісно судно було панамським.

"У нас написано Панама, ми цю інформацією не дізнавалися, не хотіли, нам не треба була ця інформація", - сказав Геращенко.

РБК-Україна повідомляло, що 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинуло 6 осіб. Вантажне судно, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини в Чорному морі після сильного удару хвилі.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України відзначило, що цей суховантаж міг перевозити вугілля, яке незаконно видобули на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.