Спасение Петракова, дебют Шевченко и пятая защита Далакяна: итоги недели в спорте

Главным событием прошедшей недели стала победа сборной Украины по футболу в борьбе за второе место отбора на Чемпионат мира-2022, которое дает право побороться за путевку в Катар в плей-офф. Кроме этого украинец Артем Далакян провел в Киеве защиту чемпионского пояса по версии WBA в суперлегком весе.

Победа ценой в должность

Сборная Украины к поединку с Боснией и Герцеговиной подходила в достаточно затруднительном положении - даже победа могла не гарантировать "желто-синим" второе место. Все карты накануне спутала Финляндия, которая в очной встрече с боснийцами добыла победу и вышла на чистое второе место за тур до финиша отбора. И хоть последний матч финнов был против Франции, но достаточно многие побаивались, что немотивированные французы (они уже гарантировали себе первое место) могут попросту "слить" матч.

Благо, сложилось все для Украины как нельзя лучше. Сами "желто-синие" победили 2:0, хотя по ходу встречи испытывали определенные трудности с организацией опасных моментов. А французы не стали играть откровенно дублирующим составом и обыграли финнов с таким же счетом 2:0. В итоге Украина пробилась в плей-офф со второго места, а Александр Петраков стал полноценным главным тренером сборной, избавившись от приставки и.о.

В плей-офф украинцы, к слову, могут встретиться с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией и Уэльсом. Ранее мы писали о формате и всех участниках плей-офф европейского отбора.

Супербой украинского чемпиона

Украинский чемпион в суперлегком весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) в субботу, 20 ноября, проводил уже пятую защиту чемпионского пояса по версии WBA. Бой проходил в Киеве. Казалось, что такое событие должно быть у всех на слуху. Но на деле мало кто знал об этом бое, а трибуны столичной арены ACCO International были наполовину пустыми. Правда, это не помешало украинцу продемонстрировать отличный бой и одержать досрочную победу над панамцем Луисом Консепсьоном (39-9, 28 КО). По ходу поединка Далакян трижды отправлял соперника на настил ринга, после последнего падения в девятом раунде тренер панамца поединок остановил.

Далакян является вторым украинцем, который ныне владеет чемпионскими поясами - четыре титула у Александра Усика в супертяжелом весе (WBA, WBO, IBF, IBO).

Антирекорд "Баварии" накануне матча с "Динамо"

Мюнхенский клуб накануне встречи с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов повторила антирекорд 14-летней давности. "Бавария" впервые с 2007 года проиграла дважды подряд в Бундеслиге командам из нижней части турнирной таблицы. В субботу мюнхенцы уступили "Аугсбургу", который шел на 16-м месте - 1:2. До этого еще в седьмом туре баварцы проиграли "Айнтрахту" с таким же счетом. Правда, это не мешает мюнхенскому клубу возглавлять турнирную таблицу после 12-ти туров - они имеют 28 баллов, что на одно очко больше чем у дортмундской "Боруссии".

К слову, поединок между "Динамо" и "Баварией" состоится 23 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Киевлянам необходимо набирать очки, чтобы побороться за третье место. При этом у мюнхенцев накануне матча из-за коронавируса выбыли сразу семь футболистов - Зюле и Станишич заболели COVID-19, а Киммих, Гнабри, Мусиала, Чупо-Мотинг и Куиссанс отправились на карантин из-за контакта с инфицированным сотрудником клуба.

Киевляне же в УПЛ добыли легкую победу против "Черноморца" 6:1 и готовятся к одному из ключевых матчей в ЛЧ с хорошим настроением.

Первая победа Хави на посту тренера "Барсы"

Легендарный бывший игрок каталонской "Барселоны" Хави в первом же поединке после назначения в качестве наставника одержал победу. Правда, по счету вряд ли можно сказать, что она была очень уверенной - единственный гол в ворота "Эспаньола" забил Дэпай с пенальти. Но эта победа стала первой для "сине-гранатовых" в Ла-Лиге за последние пять туров, что позволило им подняться на шестое место.

Дебютный гол Месси в чемпионате Франции

Приезд Лионеля Месси в "ПСЖ" был топ-темой прошедшего лета. К тому же, в Париже собралась убийственная "банда" и приезд туда аргентинца должен был стать вишенкой на торте. Однако одному из лучших игроков в истории адаптация давалась крайне сложно. В итоге до 14-го тура он никак не мог отметиться голом в чемпионате Франции и вот этот день настал. Уже под занавес встречи против "Нанта" Месси таки отправил мяч в сетку, поставив точку в матче - 3:1 победа "ПСЖ".

Малиновский vs Коваленко в Италии

В субботу в итальянской Серии А состоялось украинское дерби - "Аталанта" Руслана Малиновского встречалась со "Специей", где выступает Виктор Коваленко. Кстати, права на Коваленко по-прежнему принадлежат именно "Аталанте". Но это не помешало ему принять участие, да еще и выйти на поле с первых минут. Тогда как Малиновский появился на поле со скамьи запасных. Правда, именно игрок "Аталанты" вышел победителем в этой дуели - его команда не просто разбила соперников 5:2, так еще и сам Руслан в концовке встречи отметился голом. Клуб из Бергамо продолжает занимать четвертое место, "Специя" - 17-я.

Старт Шевы

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко сегодня дебютировал в качестве главного тренера аутсайдера итальянской Серии А "Дженоа". Но дебют оказался не очень удачным. Генуэзцы долго держались, но не смогли сохранить свои ворота сухими в матче с "Ромой" - 0:2. Оба гола подопечные Шевченко пропустили в последние 10 минут. "Дженоа" продолжает находиться на 18-м месте в турнирной таблице с 9 баллами, "Рома" же поднялась на пятое место.

К слову, Шевченко отметил, что для его клуба сохранить пропуску в Серии А будет достаточно сложной задачей.

"Если мы не вылетим, это будет победой в Лиге чемпионов", - говорил украинский наставник накануне матча с "Ромой".