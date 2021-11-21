Порятунок Петракова, дебют Шевченка і п'ятий захист Далакяна: підсумки тижня в спорті

Головною подією минулого тижня стала перемога збірної України з футболу в боротьбі за друге місце відбору на Чемпіонат світу-2022, яке дає право поборотися за путівку в Катар в плей-офф. Крім цього українець Артем Далакян провів у Києві захист чемпіонського поясу за версією WBA в суперлегкій вазі.

Перемога ціною на посаду

Збірна України до поєдинку з Боснією і Герцеговиною підходила в досить скрутному становищі - навіть перемога могла не гарантувати "жовто-синім" друге місце. Всі карти напередодні сплутала Фінляндія, яка в очній зустрічі з боснійцями здобула перемогу і вийшла на чисте друге місце за тур до фінішу відбору. І хоч останній матч фінів був проти Франції, але досить багато хто побоювався, що невмотивовані французи (вони вже гарантували собі перше місце) можуть просто "злити" матч.

Благо, склалося все для України якнайкраще. Сам "жовто-сині" перемогли 2:0, хоча по ходу зустрічі відчували певні труднощі з організацією небезпечних моментів. А французи не стали грати відверто дублюючим складом і обіграли фінів з таким же рахунком 2:0. У підсумку Україна пробилася в плей-офф з другого місця, а Олександр Петраков став повноцінним головним тренером збірної, позбувшись приставки в.о.

У плей-офф українці, до слова, можуть зустрітися з Португалією, Шотландією, Італією, Швецією та Уельсом. Раніше ми писали про формат та всіх учасників плей-офф Європейського відбору.

Супербій українського чемпіона

Український чемпіон у суперлегкій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) в суботу, 20 листопада, проводив вже п'ятий захист чемпіонського поясу за версією WBA. Бій проходив у Києві. Здавалося, що така подія має бути у всіх на слуху. Але на ділі мало хто знав про цей бій, а трибуни столичної арени ACCO International були наполовину порожніми. Правда, це не завадило українцеві продемонструвати відмінний бій і здобути дострокову перемогу над панамцем Луїсом Консепсьоном (39-9, 28 КО). По ходу поєдинку Далакян тричі відправляв суперника на настил рингу, після останнього падіння в дев'ятому раунді тренер панамця поєдинок зупинив.

Далакян є другим українцем, який нині володіє чемпіонськими поясами - чотири титули у Олександра Усика в суперважкій вазі (WBA, WBO, IBF, IBO).

Антирекорд "Баварії" напередодні матчу з"Динамо"

Мюнхенський клуб напередодні зустрічі з київським "Динамо" в Лізі чемпіонів повторила антирекорд 14-річної давності. "Баварія" вперше з 2007 року програла двічі поспіль у Бундеслізі командам з нижньої частини турнірної таблиці. У суботу мюнхенці поступилися "Аугсбургу", який йшов на 16-му місці - 1:2. До цього ще в сьомому турі баварці програли "Айнтрахту" з таким же рахунком. Правда, це не заважає Мюнхенському клубу очолювати турнірну таблицю після 12-ти турів - вони мають 28 балів, що на одне очко більше ніж у дортмундської "Боруссії".

До слова, поєдинок між "Динамо" і "Баварією" відбудеться 23 листопада на НСК "Олімпійський" в Києві. Киянам необхідно набирати очки, щоб поборотися за третє місце. При цьому у мюнхенців напередодні матчу через коронавірус вибули відразу сім футболістів - Зюле і Станішич захворіли COVID-19, а Кімміх, Гнабрі, Мусіала, Чупо-Мотінг і Куіссанс вирушили на карантин через контакт з інфікованим співробітником клубу.

Кияни ж в УПЛ здобули легку перемогу проти "Чорноморця" 6:1 і готуються до одного з ключових матчів в ЛЧ з хорошим настроєм.

Перша перемога Хаві на посаді тренера "Барси"

Легендарний колишній гравець каталонської "Барселони" Хаві в першому ж поєдинку після призначення в якості наставника здобув перемогу. Правда, за рахунком навряд чи можна сказати, що вона була дуже впевненою - єдиний гол у ворота "Еспаньйола" забив Депай з пенальті. Але ця перемога стала першою для "синьо-гранатових" в Ла-Лізі за останні п'ять турів, що дозволило їм піднятися на шосте місце.

Дебютний гол Мессі в чемпіонаті Франції

Приїзд Ліонеля Мессі в "ПСЖ" був топ-темою минулого літа. До того ж в Парижі зібралася Вбивча "банда" і приїзд туди аргентинця повинен був стати вишенькою на торті. Однак одному з кращих гравців в історії адаптація давалася вкрай складно. У підсумку до 14-го туру він ніяк не міг відзначитися голом в чемпіонаті Франції і ось цей день настав. Вже під завісу зустрічі проти "Нанта" Мессі таки відправив м'яч у сітку, поставивши крапку в матчі - 3:1 перемога "ПСЖ".

Малиновський vs Коваленко В Італії

У суботу в італійській Серії А відбулося українське дербі - "Аталанта" Руслана Малиновського зустрічалася зі "Спецією", де виступає Віктор Коваленко. До речі, права на Коваленка як і раніше належать саме "Аталанті". Але це не завадило йому взяти участь, та ще й вийти на поле з перших хвилин. Тоді як Малиновський з'явився на полі з лави запасних. Правда, саме гравець "Аталанти" вийшов переможцем у цій дуелі - його команда не просто розбила суперників 5:2, так ще й сам Руслан в кінцівці зустрічі відзначився голом. Клуб із Бергамо продовжує займати четверте місце, "Спеція" - 17-та.

Старт Шеви

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко сьогодні дебютував як головний тренер аутсайдера італійської Серії А "Дженоа". Але дебют виявився не дуже вдалим. Генуезці довго трималися, але не змогли зберегти свої ворота сухими у матчі з "Ромою" - 0:2. Обидва голи підопічні Шевченка пропустили за останні 10 хвилин. "Дженоа" продовжує перебувати на 18-му місці в турнірній таблиці з 9 балами, "Рома" ж піднялася на п'яте місце.

До речі, Шевченко зазначив, що для його клубу зберегти пропуску в Серії А буде досить складним завданням.

"Якщо ми не вилетимо, це буде перемогою у Лізі чемпіонів", - говорив український наставник напередодні матчу із "Ромою".