Вопреки всему. Украина обыграла Боснию и сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины сыграет в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре. "Желто-синие" в заключительном поединке группового этапа обыграли Боснию и Герцеговину 2:0, а в параллельном матче с таким же счетом Франция обыграла Финляндию.

Украинцы вышли на матч очень заряженными. И с первых минут побежали на ворота боснийцев. Уже на 6-й минуте "желто-синие" создали первый момент. Малиновский получил небольшую свободу и мощно пробил метров с 25-ти. Мяч прошел немного мимо ворот. Затем неплохо из-за пределов штрафной стреляли Зинченко и Ярмоленко, но их удары также прошли в сантиметрах от штанги.

В середине тайма два шанса отметиться имел Яремчук. Сперва он чуть не дотянулся до мяча, находясь на линии вратарской. А затем, получив передачу в штрафной, пробивал с угла вратарской, но в этот раз свою команду спас кипер боснийцев Василь.

Боснийцы старались быстро доставлять мяч вперед, но смогли создать лишь один момент у ворот украинской сборной. Правда, он стоил всех моментов украинцев. На последней минуте тайма Хаджикадунич выиграл верховую борьбу после подачи углового и, казалось, пробивал наверняка в нижний угол ворот украинце, но невероятный сейв совершил Бущан, отбив мяч в штангу. А дальше нашего кипера подстраховал Забарный, сыграв первым на отскоке. Мяч после этого попал в боснийца и поле покинул.

Во второй половине украинцы вновь продолжили осаду боснийских ворот, но долго так и не могли пробить брешь в оборонных рядах хозяев. Лишь на 57-й минуте Малиновский таки разрезал оборону Боснии и вывел Яремчука на хорошую позицию, но удар нашего форварда в последний момент заблокировал Ахмедходжич. А уже спустя пару минут украинцам таки удалось счет открыть. Цыганков прошел по левому флангу и прострелил в штрафную на Ярмоленко. Тот по мячу попасть не смог, но первым на добивании оказался Зинченко, который и переправил круглый в сетку - 1:0.

После этого градус матча повысился до максимума. Боснийцы побежали отыгрываться, а украинцы уже играли с пониманием того, что ошибка в обороне недопустима. При том всем, что в параллельном матче Франция уже обыгрывала Финляндию. А так и второе место в онлай-таблице было за украинцами.

Ближе к концу поединка моментов у ворот Бущана стало значительно больше. Основным из них стал удар в падении через себя от Превляка, но кипер украинцев мяч потащил из-под перекладины. И сразу же сработал "джокер" "желто-синих". На 79-й минуте оборона боснийцев нечетко сыграла при создании искусственного офсайда, упустив Довбыка, тот вышел один на один и четко шанс реализовал - 2:0. Этот гол был безумно нужным в нынешней ситуации. Результативную передачу, к слову, сделал Шапаренко, который также вышел со скамьи запасных.

Под конец матча Довбык мог и вовсе оформить дубль. Украинский форвард обыграл уже кипера боснийцев, но его удар с линии ворот отбил защитник хозяев Ковачевич. Но и этого хватило, чтобы одержать такую важную победу, которая благодаря победе французов над финнам позволила украинцам пробиться в плей-офф.

Фото: празднование сборной после матча (twitter.com/UEFAcom_ru)

Нынешний плей-офф пройдет по новой системе - 12 команд будут разыгрывать 3 путевки. Среди них 10 сборных, занявших вторые места в своих группах, и две команды из Лиги наций. Сперва команды будут разбиты на "полуфиналы" в трех сетках. А затем судьба путевки решится в так называемом "финале" плей-офф каждой сетки. Противостояния будут состоять из одного матча на каждой из стадий. Преимущество своего поля получит "сеянная" команда. Жеребьевка пройдет 26 ноября. Полуфиналы плей-фф состоятся 24 марта 2022-го года, а финалы - 29-го марта.

Список "сеяных" сборных: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция и Уэльс. "Несеянные": Польша, Северная Македония, Турция, УКРАИНА, Австрия и Чехия.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - УКРАИНА 0:2

Зинченко, 59, Довбык, 79

Босния и Герцеговина: Василь - Ахмедходжич, Хаджикадунич (Налич, 71), Ковачевич, Сушич - Прцич (Крунич, 64), Хаджиахметович, Гояк (Цимирот, 64) - Стеванович, Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71)

Украина: Бущан - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь (Шапаренко, 64) - Малиновский (Сидорчук, 81), Степаненко, Зинченко - Ярмоленко (Караваев, 82), Яремчук (Довбык, 75), Цыганков (Зубков, 75)