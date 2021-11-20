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Украинский боксер в пятый раз защитил чемпионский пояс WBA

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Киев, Суббота 20 ноября 2021 22:43
Украинский боксер в пятый раз защитил чемпионский пояс WBA Фото: украинский боксер Артем Далакян (instagram.com.artem_dalakyan)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинский боксер Артем Далакян пятый раз защитил чемпионский титул WBA в наилегчайшем весе. Он победил техническим нокаутом в девятом раунде претендента из Панамы Луиса Консепсьона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WBA Boxing.

Украинский боксер с первых раундов был мобильнее и изобретательнее соперника. В пятом раунде Далакян дважды отправил Консепсьона в нокдаун.

В девятом раунде украинец обрушил на соперника серию атак из нескольких мощных ударов в голову, отправив его в очередной нокдаун. После этого команда панамского боксера приняла решение прекратить поединок.

Бой проходил на арене ACCO International в Киеве.

Далакян в пятый раз защитил свой чемпионский титул. Чемпионом мира он стал в декабре 2018 года, одержав победу над американцем Брайаном Вилорием.

В этом же году Далакян первый раз защитил свой чемпионский пояс, победив таиландца Сиричайю Тайена.

Напомним, в 2017 года Далакян возглавил рейтинг Международной боксерской Ассоциации WBA в наилегчайшей категории.

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