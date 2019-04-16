Спасателям удалось сохранить основную структуру Нотр-Дам де Пари

Французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Также отмечается, что удалось снизить интенсивность огня.

"Пожарный из Парижа сказал, что основная структура теперь спасена и сохранена", - пишет AFP.

Также удалось сохранить три католических реликвии, которые находились в Соборе - фрагмент тернового венца Христа, а также священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев. Сейчас реликвии собора Нотр-Дам де Пари находятся в безопасности.

"Огонь теперь слабее. Сейчас время охлаждения, но обе башни собора в безопасности", - сказал журналистам на месте происшествия сказал Лоран Нуньес, секретарь министра внутренних дел.

Один пожарный был серьезно ранен, заявил генерал-командир парижской пожарной бригады Жан-Клод Галле. Галлет сказал, что две трети крыши было разрушено.

Напомним, ранее пожарные заявляли, что не уверены в том, что удастся сохранить Собор. По данным парижских спасателей, пожар в Нотр-Дам де Пари, возникшая в понедельник, 15 апреля, произошла, вероятно, из-за реставрационных работ. В ходе реставрации вокруг собора были сооружены строительные леса, высота которых достигала 100 м.

Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери рухнул шпиль и полностью обрушилась крыша здания. Пострадавших нет.