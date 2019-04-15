Назвали причину пожара в Нотр-Дам де Пари

Фото: пожар в Париже (twitter.com/RemyBuisine)

Пожар произошел из-за работы по реставрации здания

Пожар в Нотр-Дам де Пари произошел, предположительно, из-за работы по реставрации здания. Об этом сообщает Cnews ссылаясь на парижских пожарных.

В ходе реставрации вокруг собора были сооружены строительные леса, высота которых достигала 100 м. Отметим, что из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери рухнул шпиль.

В свою очередь, мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter написала, что пожарные пытаются справиться с огнем.

"В соборе Нотр-Дам в Париже страшный пожар. Пожарный департамент пытается справиться с пламенем. Мы вместе с католической церковью Парижа. Я призываю всех не нарушать оцепление, установленное в целях безопасности", - сообщила она.

Сообщается, президент Франции Эммануэль Макрон отправится на место пожара Нотр-Дам де Пари.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что в этой ситуации нужно действовать быстро. В соцсетях распространяются фото с места происшествия. Также советник по вопросам культуры посольства Украины во Франции опубликовала видео.

Ранее сообщалось, что собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. В апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.