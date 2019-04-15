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Крыша Нотр-Дам де Пари полностью обрушилась

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 21:25
Крыша Нотр-Дам де Пари полностью обрушилась
Фото: место происшествия (DominguezArjona / Twitter)

Крыша обрушилась вслед за шпилем

Крыша собора Парижской богоматери полностью обрушилась в ходе пожара в Нотр-Дам де Пари. Пожарным пока не удается справиться с огнем, сообщает Le Figaro.

Представитель собора Андре Фино сообщил, что часть здания утрачена безвозвратно.

"Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая - XIII веком, больше не осталось" - рассказал он.

Напомним, что из-за пожара рухнул шпиль Нотр-Дам де Пари. Сообщается, президент Франции Эммануэль Макрон отправится на место пожара.

Как сообщается, сейчас горит Собор Парижской Богоматери. Информации о пострадавших нет. Но огонь охватил все здание. Пожарные сообщили, что пожар в Нотр-Дам де Пари произошел, предположительно, из-за работы по реставрации здания. В ходе реставрации вокруг собора были сооружены строительные леса, высота которых достигала 100 м. 

Также мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные пытаются справиться с огнем.

"В соборе Нотр-Дам в Париже страшный пожар. Пожарный департамент пытается справиться с пламенем. Мы вместе с католической церковью Парижа. Я призываю всех не нарушать оцепление, установленное в целях безопасности", - сообщила она.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что в этой ситуации нужно действовать быстро. В соцсетях распространяются фото с места происшествия. Также советник по вопросам культуры посольства Украины во Франции опубликовала видео.

 

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