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Французские спасатели не могут остановить пожар в Нотр-Дам де Пари

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 23:36
Французские спасатели не могут остановить пожар в Нотр-Дам де Пари
Фото: пожар в Нотр-Дам де Пари (AFP)

В МВД Франции заявили, что не уверены в спасении Собора

Французские спасатели уже несколько часов подря пытаются потушить пожар в Нотр-Дам де Пари, однако они не уверены, что им это под силу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Во время экстренного собрания французские пожарные службы заявили, что они "не уверены", можно ли остановить огонь в соборе Парижской Богоматери.

Кроме того,  заместитель министра внутренних дел заявил, что также  "не уверен" в том, можно ли спасти Нотр-Дам де Пари.

"Годы работы понадобятся для восстановления собора Нотр-Дам, пострадавшего от пожара", - заявил президент Конференции епископов Франции (CEF) Эрик де Мулен-Бофор.

 

Фото: пожар в Нотр-Дам де Пари (AFP)

Напомним, по данным парижских спасателей, пожар в Нотр-Дам де Пари, возникший в понедельник, 15 апреля, произошел, предположительно, из-за реставрационных работ. В ходе реставрации вокруг собора были сооружены строительные леса, высота которых достигала 100 м.

Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери рухнул шпиль и полностью обрушилась крыша здания. Пострадавших нет.

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