ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спасателям удалось сохранить основную структуру Нотр-Дам де Пари

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 01:06
Спасателям удалось сохранить основную структуру Нотр-Дам де Пари

Интенсивность пожара немного снизилась

Французским пожарным удалось сохранить основную конструкцию собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Также отмечается, что удалось снизить интенсивность огня.

"Пожарный из Парижа сказал, что основная структура теперь спасена и сохранена", - пишет AFP.

Также удалось сохранить три католических реликвии, которые находились в Соборе - фрагмент тернового венца Христа, а также священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев. Сейчас реликвии собора Нотр-Дам де Пари находятся в безопасности.

"Огонь теперь слабее. Сейчас время охлаждения, но обе башни собора в безопасности", - сказал журналистам на месте происшествия сказал Лоран Нуньес, секретарь министра внутренних дел.

Один пожарный был серьезно ранен, заявил генерал-командир парижской пожарной бригады Жан-Клод Галле. Галлет сказал, что две трети крыши было разрушено.

Спасателям удалось сохранить основную структуру Нотр-Дам де Пари

Напомним, ранее пожарные заявляли, что не уверены в том, что удастся сохранить Собор. По данным парижских спасателей, пожар в Нотр-Дам де Пари, возникшая в понедельник, 15 апреля, произошла, вероятно, из-за реставрационных работ. В ходе реставрации вокруг собора были сооружены строительные леса, высота которых достигала 100 м.

Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери рухнул шпиль и полностью обрушилась крыша здания. Пострадавших нет.

При пожаре в Нотр-Дам де Пари никто не пострадал Прокуратура начала расследование по факту пожара в Нотр-Дам де Пари
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины пожарПариж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь