Рятувальникам вдалося зберегти основну структуру Нотр-Дам де Парі

Ітенсивність пожежі трохи знизилася

Французьким пожежникам вдалося зберегти основну конструкцію собору Паризької Богоматері після пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Також зазначається, що вдалося знизити інтенсивність вогню.

"Пожежний з Парижа сказав, що основна структура тепер врятована і збережена", - пише AFP.

Також вдалося зберегти три католицькі реліквії, які знаходилися в Соборі - фрагмент Тернового вінця Христа, а також священні предмети з аббатств Сен-Дені і Сен-Женев’єв. Зараз реліквії собору Нотр-Дам де Парі знаходяться в безпеці.

"Вогонь тепер слабкіше. Зараз час охолодження, але обидві вежі собору в безпеці, - сказав журналістам на місці події сказав Лоран Нуньєс, секретар міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше пожежні заявляли, що не впевнені в тому, що вдасться зберегти Собор. За даними паризьких рятувальників, пожежа в Нотр-Дам де Парі, що виникла в понеділок, 15 квітня, сталася, ймовірно, через реставраційні роботи. У ході реставрації навколо собору були споруджені будівельні ліси, висота яких досягала 100 м.

Через пожежу у Соборі Паризької Богоматері звалився шпиль і повністю обвалився дах будівлі. Постраждалих нема.