Спасатели Новой Зеландии эвакуировали тела шести погибших из-за извержения вулкана

Опасность повторного извержения вулкана помешала спасателям обнаружить и вывезти еще два тела

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря. Об этом сообщается на странице новозеландской полиции в Twitter.

В сообщении говорится, что тела транспортируют на борт корабля Wellington.

Six bodies have been successfully recovered from Whakaari / White Island and are now on board HMNZS Wellington.