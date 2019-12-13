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Спасатели Новой Зеландии эвакуировали тела шести погибших из-за извержения вулкана

Новости » В мире     13.12.2019 - 03:07
Спасатели Новой Зеландии эвакуировали тела шести погибших из-за извержения вулкана
Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Опасность повторного извержения вулкана помешала спасателям обнаружить и вывезти еще два тела

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря. Об этом сообщается на странице новозеландской полиции в Twitter.

В сообщении говорится, что тела транспортируют на борт корабля Wellington.

По информации Reuters, тела погибших перевезут в Австралию для опознания.

Сообщается, что спасатели работали как можно быстрее после посадки вертолетов на Уайт-Айленд. По мнению экспертов, вероятность повторного извержения вулкана в ближайшее время составляет 50-60%.

Официальные лица в Австралии, откуда были шестеро погибших, сообщили, что опасность извержения помешала спасателям обнаружить и вывезти два других тела.

Напомним, новозеландские вооруженные силы начали операцию с высокой степенью риска на вулканическом острове Уайт, чтобы найти тела восьми человек, убитых в результате извержения вулкана.

В ночь на четверг, 12 декабря, двое человек скончались в больницах от травм после извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. До этого сообщалось о 13 погибших.

Как известно, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек - 24 из Австралии, девять из Соединенных Штатов, пять из Новой Зеландии, четыре из Германии, по два из Китая и Великобритании и один из Малайзии.

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