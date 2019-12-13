ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рятувальники Нової Зеландії евакуювали тіла шести загиблих через виверження вулкана

Новини » В світі     13.12.2019 - 03:07
Рятувальники Нової Зеландії евакуювали тіла шести загиблих через виверження вулкана
Фото: виверження вулкана (twitter.com)

Небезпека повторного виверження вулкана перешкодила рятувальникам виявити і вивезти ще два тіла

Поліція Нової Зеландії виявила тіла шести загиблих виверження вулкана на острові Уайт-Айленд, яке відбулося 9 грудня. Про це повідомляється на сторінці новозеландської поліції у Twitter.

У повідомленні говориться, що тіла транспортують на борт корабля Wellington.

За інформацією Reuters, тіла загиблих перевезуть в Австралію для впізнання.

Повідомляється, що рятувальники працювали якомога швидше після посадки вертольотів на Уайт-Айленд. На думку експертів, ймовірність повторного виверження вулкана найближчим часом становить 50-60%.

Офіційні особи в Австралії, звідки були шестеро загиблих, повідомили, що небезпека виверження перешкодила рятувальникам виявити і вивезти два інших тіла.

Нагадаємо, новозеландські збройні сили почали операцію з високим ступенем ризику на вулканічному острові Уайт, щоб знайти тіла восьми осіб, убитих в результаті виверження вулкана.

У ніч на четвер, 12 грудня, двоє людей померли в лікарнях від травм після виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії. До цього повідомлялося про 13 загиблих.

Як відомо, виверження вулкана у Новій Зеландії стався вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб - 24 з Австралії, дев'ять із Сполучених Штатів, п'ять з Нової Зеландії, чотири з Німеччини, за два з Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

Нова Зеландія починає ризиковану операцію з вилучення тіл з вулкана Кількість жертв виверження вулкану в Новій Зеландії зросла
Новини України вулканНовая Зеландия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся