Рятувальники Нової Зеландії евакуювали тіла шести загиблих через виверження вулкана

Фото: виверження вулкана (twitter.com)

Небезпека повторного виверження вулкана перешкодила рятувальникам виявити і вивезти ще два тіла

Поліція Нової Зеландії виявила тіла шести загиблих виверження вулкана на острові Уайт-Айленд, яке відбулося 9 грудня. Про це повідомляється на сторінці новозеландської поліції у Twitter.

У повідомленні говориться, що тіла транспортують на борт корабля Wellington.

Six bodies have been successfully відновлені from Whakaari / White Island and are now on board HMNZS Wellington. — New Zealand Police (@nzpolice) December 12, 2019

За інформацією Reuters, тіла загиблих перевезуть в Австралію для впізнання.

Повідомляється, що рятувальники працювали якомога швидше після посадки вертольотів на Уайт-Айленд. На думку експертів, ймовірність повторного виверження вулкана найближчим часом становить 50-60%.

Офіційні особи в Австралії, звідки були шестеро загиблих, повідомили, що небезпека виверження перешкодила рятувальникам виявити і вивезти два інших тіла.

Нагадаємо, новозеландські збройні сили почали операцію з високим ступенем ризику на вулканічному острові Уайт, щоб знайти тіла восьми осіб, убитих в результаті виверження вулкана.

У ніч на четвер, 12 грудня, двоє людей померли в лікарнях від травм після виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії. До цього повідомлялося про 13 загиблих.

Як відомо, виверження вулкана у Новій Зеландії стався вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб - 24 з Австралії, дев'ять із Сполучених Штатів, п'ять з Нової Зеландії, чотири з Німеччини, за два з Китаю і Великобританії і один з Малайзії.