Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло

Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Еще 20 человек в тяжелом состоянии

В ночь на четверг, 12 декабря, двое человек скончались в больницах от травм после извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным министерства здравохранения Новой Зеландии, в тяжелом состоянии находятся еще более 20 человек. Вероятно, в зоне бедствия находятся тела еще девяти погибших, однако из-за угрозы повторного извержения спасатели не могут их вывезти.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 13 человек.

Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек - 24 из Австралии, девять из Соединенных Штатов, пять из Новой Зеландии, четыре из Германии, по два из Китая и Великобритании и один из Малайзии. В полиции начали уголовное производство.

Как известно, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Вскоре после инцидента представитель местной полиции Джон Тимсит сообщил об одном погибшем человеке и добавил, что число жертв стихии возрастет.