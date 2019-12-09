В Новой Зеландии происходит масштабное извержение вулкана (жуткие видео)

В Новой Зеландии извергается вулкан (Коллаж РБК-Украина)

Жертвами вулкана в Новой Зеландии стали пять человек

В Новой Зеландии извергается вулкан, в результате чего погибли пять человек, много других пропали без вести. С каждым часом количество жертв стихии возрастает. Об этом сообщает CNN. Природный катаклизм происходит на острове Уайт-Айленд в 50 км от побережья.

Среди погибших и раненых местные жители, а также иностранные туристы. После извержения вулкана с острова были эвакуированы 23 человека, в том числе пятеро погибших. Остальные 18 выживших получили телесные повреждения, некоторые получили тяжелые ожоги. Об этом сообщил заместитель комиссара полиции Новой Зеландии Джон Тимс.

В Новой Зеландии извергается вулкан (видео:YouTube)

По его словам, на острове все еще находятся люди. Их количество оценивается в двузначных цифрах, но власти не знают точно сколько, и "не уверены в их благосостоянии".

Спасатели сообщают, что вблизи вулкана находилось около 50 человек. Некоторые из этих людей были доставлены на берег. Из них, по меньшей мере, один человек получил тяжелые ранения.

Ивержение вулкана в Новой Зеландии (видео: YouTube)