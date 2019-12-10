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Полиция считает мертвыми пропавших при извержении вулкана в Новой Зеландии

Новости » Общество     10.12.2019 - 10:01
Полиция считает мертвыми пропавших при извержении вулкана в Новой Зеландии
Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Не смогли найти 8 человек

Полиция считает мертвыми восемь человек, которые пропали при извержении вулкана в Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что начато расследование смертельного извержения вулкана на острове, популярном среди туристов.

Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек - 24 из Австралии, девять из Соединенных Штатов, пять из Новой Зеландии, четыре из Германии, по два из Китая и Великобритании и один из Малайзии.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что разведывательные полеты не показали никаких признаков жизни на Белом острове, поскольку очевидцы рассказали об ужасных ожогах, нанесенных тем, кто попал в извержение понедельника.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате извержение вулкана в Новой Зеландии выросло до 13 человек.

РБК-Украина писало, что после извержения вулкана в Новой Зеландии более 20 человек пропали без вести. Извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Сначала сообщили о пяти погибших и 20 пострадавших.

Число жертв при извержении вулкана в Новой Зеландии существенно выросло В Новой Зеландии началось извержение вулкана, пострадали 20 людей
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