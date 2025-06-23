Спаринг-партнер Усика і Дюбуа сказав, хто і чому виграє бій-реванш

"Дюбуа додав, але…"

Британець очікує, що суперники покажуть класний бокс. Але не сумнівається у перемозі Усика.

"Це буде важкий бій для обох. Дюбуа додав після першого протистояння, але, думаю, результат буде тим самим. Я не хочу знецінювати його прогрес, але Усик – дуже складний суперник. Я не вірю, що він може програти", - сказав Вордлі.

Вордлі спарингував і з Усиком, і з Дюбуа (instagram.com/fabiowardley)

Хто такий Фабіо Вордлі і чому його думка важлива

30-річного боксера, що є чинним чемпіоном Великої Британії та володіє тимчасовим титулом WBA, вважають одним з найперспективніших бійців нового покоління в своїй країні.

Вордлі розпочав професійну кар'єру у 2017 році. Провів 20 боїв, 19 з яких завершив перемогами (18 разів – нокаутами), а ще одного разу була нічия.

Але до того, через відсутність серйозної аматорської підготовки, він набирався досвіду у залах по всій Європі. Був спаринг-партнером найяскравіших зірок дивізіону. Зокрема, неодноразово спарингував з Усиком і Дюбуа.