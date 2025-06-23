Спаринг-партнер Усика і Дюбуа сказав, хто і чому виграє бій-реванш

Британський супертяж Фабіо Вордлі, який неодноразово спарингував як з Олександром Усиком, так і з Даніелєм Дюбуа, не вагаючись назвав переможця поєдинку, що відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT.
Британець очікує, що суперники покажуть класний бокс. Але не сумнівається у перемозі Усика.
"Це буде важкий бій для обох. Дюбуа додав після першого протистояння, але, думаю, результат буде тим самим. Я не хочу знецінювати його прогрес, але Усик – дуже складний суперник. Я не вірю, що він може програти", - сказав Вордлі.
Вордлі спарингував і з Усиком, і з Дюбуа (instagram.com/fabiowardley)
30-річного боксера, що є чинним чемпіоном Великої Британії та володіє тимчасовим титулом WBA, вважають одним з найперспективніших бійців нового покоління в своїй країні.
Вордлі розпочав професійну кар'єру у 2017 році. Провів 20 боїв, 19 з яких завершив перемогами (18 разів – нокаутами), а ще одного разу була нічия.
Але до того, через відсутність серйозної аматорської підготовки, він набирався досвіду у залах по всій Європі. Був спаринг-партнером найяскравіших зірок дивізіону. Зокрема, неодноразово спарингував з Усиком і Дюбуа.
Бій-реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок головного бою вечора – орієнтовно о 22:00 за київським часом.
Це буде перший поєдинок за титул абсолютного чемпіона у хевівейті у Великій Британії.
Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO. У власності британця – пояс IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.
Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.
У першому бою, що відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Протистояння не обійшлося без суперечок. У п'ятому раунді Дюбуа наніс удар, після якого українець присів на підлогу рингу. Втім рефері не зарахував нокдаун, визнавши що удар прийшовся нижче поясу, хоча Дюбуа вважав його чистим. Це призвело до скандалу, проте апеляція британців не змінила результату.
Раніше повідомили, як у команді Усика пояснили несподіваний розрив з промоутером Красюком за три тижні до найважливішого бою.
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