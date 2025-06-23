"Бомби летітимуть всю ніч". Дюбуа зробив зухвалу заяву перед реваншем з Усиком

Чинний чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі – британець Даніель Дюбуа поділився очікуваннями від майбутнього реваншу проти Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дюбуа Sky Sports .

"Я не дозволю собі програти"

26-річний британець заявив, що налаштований лише на перемогу:

"Це буде справжній феєрверки. Бомби летітимуть всю ніч – і ці бомби кидатиму я. Я пройду через усе, що потрібно. Я не дозволю собі програти".

Дюбуа визнає майстерність Усика, але вважає, що вже настав його час:

"Він топовий боєць, один із найкращих у світі. Але зараз мій час. Я – молодий лев, маю довести, що я справжня нова сила в дивізіоні. Сьогодні в мене підготовка, ще більше підготовки, а потім будуть бій і знищення".

"Тримаю емоції під контролем"

Дюбуа запевнив, що наступний бій – ключовий в його кар'єрі:

"Це буде щось грандіозне. Глобальна подія – її дивитимуться всі. І я не можу її дочекатися. Це значить для мене дуже багато".

Також він додав, що почувається впевнено – як фізично, так і морально.

"Я в хорошій фізичній формі. Психологічно також готовий. Я зосереджений, тримаю емоції під контролем. І я зроблю свою справу. Мета – абсолютне чемпіонство. Це вершина в боксі".