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Спарринг-партнер Усика и Дюбуа сказал, кто и почему выиграет бой-реванш

Уордли знает силу Усика и Дюбуа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Британский супертяжеловес Фабио Уордли, неоднократно спарринговавший как с Александром Усиком, так и с Даниэлем Дюбуа, не колеблясь назвал победителя поединка, который состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT.

"Дюбуа добавил, но..."

Британец ожидает, что соперники покажут классный бокс. Но не сомневается в победе Усика.

"Это будет тяжелый бой для обоих. Дюбуа прибавил после первого противостояния, но, думаю, результат будет тем же. Я не хочу обесценивать его прогресс, но Усик - очень сложный соперник. Я не верю, что он может проиграть", - сказал Уордли.

Уордли спарринговал и с Усиком, и с Дюбуа (instagram.com/fabiowardley)

Кто такой Фабио Уордли и почему его мнение важно

30-летнего боксера, являющегося действующим чемпионом Великобритании и обладающего временным титулом WBA, считают одним из самых перспективных бойцов нового поколения в своей стране.

Уордли начал профессиональную карьеру в 2017 году. Провел 20 боев, 19 из которых завершил победами (18 раз - нокаутами), а еще однажды была ничья.

Но до того, из-за отсутствия серьезной любительской подготовки, он набирался опыта в залах по всей Европе. Был спарринг-партнером самых ярких звезд дивизиона. В частности, неоднократно спарринговал с Усиком и Дюбуа.

Главное о бое Усик - Дюбуа 2

Бой-реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Это будет первый поединок за титул абсолютного чемпиона в хевивейте в Великобритании.

Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.

В первом бою, состоявшемся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Противостояние не обошлось без споров. В пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец присел на пол ринга. Впрочем рефери не засчитал нокдаун, признав что удар пришелся ниже пояса, хотя Дюбуа считал его чистым. Это привело к скандалу, однако апелляция британцев не изменила результата.

Ранее сообщили, как в команде Усика объяснили неожиданный разрыв с промоутером Красюком за три недели до важнейшего боя.

Также читайте, какое дерзкое заявление сделал Дюбуа перед поединком на "Уэмбли".

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БоксАлександр Усик