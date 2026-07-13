Спадщина Ліндсі Грема: чи ухвалять США "пекельні санкції" проти РФ після смерті сенатора

11 липня помер американський сенатор Ліндсі Грем. Буквально напередодні, у свій день народження, він відвідав Київ, і це показово. Грем був послідовним прихильником американської допомоги Україні – але займався не лише цим.

РБК-Україна розповідає, чим відомий сенатор та чому його смерть може загальмувати деякі ініціативи, важливі для України.

Головне: Військовий бекграунд: Служив військовим юристом ВПС США, є ветераном трьох воєн та полковником у відставці.

Служив військовим юристом ВПС США, є ветераном трьох воєн та полковником у відставці. Політичний баланс: Поєднував реальні реформи (імміграція, суди) із законодавчим спамом задля піару.

Поєднував реальні реформи (імміграція, суди) із законодавчим спамом задля піару. Український трек: Системно голосував за зброю для Києва, але восени 2024 року різко критикував Зеленського через сварку президента України з Трампом.

Системно голосував за зброю для Києва, але восени 2024 року різко критикував Зеленського через сварку президента України з Трампом. Головна спадщина: Перед смертю погодив із Білим домом законопроєкт Грема – Блюменталя про "драконівські тарифи" проти РФ, але його ухвалення потребуватиме додаткових зусиль.

Від військового юриста до політика

Ліндсі Грем родом зі штату Південна Кароліна. Виріс у родині дрібних підприємців. Згодом у коледжі вивчав психологію і право. Пізніше служив у Військово-повітряних силах США військовим юристом. Серед іншого, Грем обіймав посаду головного прокурора ВПС США у Європі з розгляду справ у військових судах.

Як резервіст також був залучений до служби під час війни у Перській затоці 1990-1991 років, а вже у 2000-х – в Іраку та Афганістані і навіть отримав "Бронзову зірку" за заслуги.

Статус резервіста передбачає лише часткову зайнятість, тож уже з 1992 року Грем розпочав політичну кар'єру – спочатку в Палаті представників штату Південна Кароліна, а з 1994-го – у Палаті представників США на загальнодержавному рівні.

У 2002 році політик вперше обрався до Сенату – верхньої палати американського парламенту. Таким чином, на цій посаді Грем перебував понад 20 років, регулярно переобираючись.

Сенатор мав величезний вплив на судову систему США. Як голова Юридичного комітету, він відіграв ключову роль у призначенні консервативних суддів до Верховного суду. Це стало однією з найбільших внутрішньополітичних перемог республіканців за останні десятиліття.

Попри імідж консерватора, Грем став майстром політичних компромісів між партіями, за що його неодноразово критикували однопартійці. Він міг об'єднуватися з демократами для розробки масштабних реформ.

Грем роками працював над комплексним перезапуском імміграційного законодавства, реформував систему військового правосуддя та підтримував перші серйозні федеральні обмеження на обіг зброї.

Проте в інших галузях він віртуозно володів інструментами політичного піару. Сотні його законопроєктів у сферах, якими сенатор ніколи глибоко не займався, слугували радше законодавчим спамом для медіа, захисту від критиків з правого флангу та завоювання консервативного електорату.

Прихильник України, але з нюансами

У Конгресі Ліндсі Грем швидко заробив репутацію "яструба" у питаннях національної безпеки та оборони. Він став одним із головних соратників впливового сенатора Джона Маккейна. Разом обидва сенатори жорстко критикували Росію, підтримували розширення НАТО та виступали за рішучу військову присутність США за кордоном.

Саме з цих причин Грем був послідовним прихильником України. Політик системно голосував "за" військову допомогу Києву у Сенаті, у 2022 році закликав надати Україні більш далекобійну зброю, винищувачі та всі ті засоби, які знадобилися б Силам оборони.

Крім того, у липні 2022 року за сприяння Грема Сенат схвалив резолюцію, яка закликала держсекретаря оголосити Росію державою – спонсором тероризму.

Разом з тим, сенатор мав і риси політичного пристосуванця. У 2016 році жорстко критикував Трампа, але згодом став одним із близьких радників нинішнього президента США.

Після сумнозвісної сварки між президентом Зеленським і Трампом у Білому домі 28 лютого минулого року Грем виступив із різкою заявою: "Коли ми побачили неповагу в Овальному кабінеті, то я не знаю, чи зможемо ми коли-небудь знову вести справи із Зеленським".

Тоді ж Грем додав, що Зеленському "треба або подати у відставку, або змінитися, щоб вести з нами справи".

Втім, коли відносини між Зеленським і Трампом покращилися, сенатор повернувся до звичної лінії на підтримку України.

Довести справу до кінця

В контексті України головною і досі незавершеною справою є законопроєкт Грема – Блюменталя.

Спільна ініціатива, яку сенатор подав разом із колегою-демократом, передбачає запровадження драконівських торгових тарифів проти Росії, аби змусити Кремль до завершення війни. Законопроєкт зареєстрували ще минулого року. Але для його ухвалення була потрібна "відмашка" від Трампа. Проте до останнього часу президент США був проти посилення санкцій щодо Росії.

На брифінгу в Києві Грем заявив, протягом останніх тижнів досяг домовленості з Білим домом щодо оновленої версії законопроєкту.

Смерть сенатора не означає, що його ініціативу щодо антиросійських санкцій буде поховано разом з ним. Навпаки, багато американських сенаторів заявили, що ухвалення цього законопроекту, про який Грем так багато говорив перед самою своєю смертю, буде найкращим способом вшанувати його пам'ять.

"Немає більш гідного пам’ятника Ліндсі, його спадщині чи справам, за які він боровся, ніж прийняття цього закону та здійснення його давньої мрії про незалежну та безпечну Україну", – зазначила сенаторка Джин Шахін.

Разом з тим, доля законопроєкту буде залежати від інших сенаторів-республіканців. Чи є серед них такі ж активні прихильники України, як Грем, – наразі невідомо. Тим більше, щопроголосувати потрібно оперативно, адже 10 серпня Сенат іде на канікули.

Питання – відповідь (FAQ):

– Чому сенатор Ліндсі Грем підтримував військову допомогу Україні?

– Грем належав до табору республіканських "яструбів" і виступав за рішучу військову присутність США за кордоном та розширення НАТО. Разом із сенатором Джоном Маккейном він роками жорстко критикував Росію, тому системно голосував за зброю для Києва та закликав надати Силам оборони винищувачі й далекобійні ракетні комплекси.

– Що передбачає законопроєкт Грема – Блюменталя щодо санкцій проти Росії?

– Ця спільна двопартійна ініціатива передбачає запровадження драконівських торгових тарифів проти Росії, щоб економічно змусити Кремль припинити війну. Незадовго до смерті Грем зміг погодити оновлену версію цього документа з Білим домом, і тепер конгресмени спробують ухвалити його в пам'ять про сенатора.

– Чому Ліндсі Грем вимагав відставки Зеленського?

– Сенатор мав риси політичного пристосуванця і в питанні України залежав від позиції Дональда Трампа, чиїм близьким радником він став. Коли між Трампом і Зеленським спалахнув публічний конфлікт в Овальному кабінеті, Грем став на бік свого лідера та виступив із різкою заявою, вимагаючи змін у поведінці чи відставки українського президента.