Наследие Линдси Грэма: примут ли США "адские санкции" против РФ после смерти сенатора

11 июля умер американский сенатор Линдси Грэм. Буквально накануне, в свой день рождения, он посетил Киев, и это показательно. Грэм был последовательным сторонником американской помощи Украине – но занимался не только этим.

РБК-Украина рассказывает, чем известен сенатор и почему его смерть может затормозить некоторые инициативы, важные для Украины.

Главное: Военный бэкграунд: Служил военным юристом ВВС США, является ветераном трех войн и полковником в отставке.

Служил военным юристом ВВС США, является ветераном трех войн и полковником в отставке. Политический баланс: Сочетал реальные реформы (иммиграция, суды) с законодательным спамом ради пиара.

Сочетал реальные реформы (иммиграция, суды) с законодательным спамом ради пиара. Украинский трек: Системно голосовал за оружие для Киева, но осенью 2024 года резко критиковал Зеленского из-за ссоры президента Украины с Трампом.

Системно голосовал за оружие для Киева, но осенью 2024 года резко критиковал Зеленского из-за ссоры президента Украины с Трампом. Главное наследие: Перед смертью согласовал с Белым домом законопроект Грэма – Блюменталя о "драконовских тарифах" против РФ, но его принятие потребует дополнительных усилий.

От военного юриста до политика

Линдси Грэм родом из штата Южная Каролина. Вырос в семье мелких предпринимателей. Впоследствии в колледже изучал психологию и право. Позже служил в Военно-воздушных силах США военным юристом. Среди прочего, Грэм занимал должность главного прокурора ВВС США в Европе по рассмотрению дел в военных судах.

Как резервист также был привлечен к службе во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов, а уже в 2000-х – в Ираке и Афганистане и даже получил "Бронзовую звезду" за заслуги.

Статус резервиста предполагает лишь частичную занятость, поэтому уже с 1992 года Грэм начал политическую карьеру – сначала в Палате представителей штата Южная Каролина, а с 1994-го – в Палате представителей США на общегосударственном уровне.

В 2002 году политик впервые избрался в Сенат – верхнюю палату американского парламента. Таким образом, на этой должности Грэм находился более 20 лет, регулярно переизбираясь.

Сенатор имел огромное влияние на судебную систему США. Как глава Юридического комитета, он сыграл ключевую роль в назначении консервативных судей в Верховный суд. Это стало одной из крупнейших внутриполитических побед республиканцев за последние десятилетия.

Несмотря на имидж консерватора, Грэм стал мастером политических компромиссов между партиями, за что его неоднократно критиковали однопартийцы. Он мог объединяться с демократами для разработки масштабных реформ.

Грэм годами работал над комплексным перезапуском иммиграционного законодательства, реформировал систему военного правосудия и поддерживал первые серьезные федеральные ограничения на оборот оружия.

Однако в других сферах он виртуозно владел инструментами политического пиара. Сотни его законопроектов в областях, которыми сенатор никогда глубоко не занимался, служили скорее законодательным спамом для медиа, защиты от критиков с правого фланга и завоевания консервативного электората.

Сторонник Украины, но с нюансами

В Конгрессе Линдси Грэм быстро заработал репутацию "ястреба" в вопросах национальной безопасности и обороны. Он стал одним из главных соратников влиятельного сенатора Джона Маккейна. Вместе оба сенатора жестко критиковали Россию, поддерживали расширение НАТО и выступали за решительное военное присутствие США за рубежом.

Именно по этим причинам Грэм был последовательным сторонником Украины. Политический деятель системно голосовал "за" военную помощь Киеву в Сенате, в 2022 году призывал предоставить Украине более дальнобойное оружие, истребители и все те средства, которые понадобились бы Силам обороны.

Кроме того, в июле 2022 года при содействии Грэма Сенат одобрил резолюцию, призывавшую госсекретаря объявить Россию государством – спонсором терроризма.

Вместе с тем, сенатор обладал и чертами политического приспособленца. В 2016 году жестко критиковал Трампа, но со временем стал одним из близких советников нынешнего президента США.

После печально известной ссоры между президентом Зеленским и Трампом в Белом доме 28 февраля прошлого года Грэм выступил с резким заявлением: "Когда мы увидели неуважение в Овальном кабинете, то я не знаю, сможем ли мы когда-либо снова иметь дела с Зеленским".

Тогда же Грэм добавил, что Зеленскому "нужно либо уйти в отставку, либо измениться, чтобы иметь с нами дела".

Впрочем, когда отношения между Зеленским и Трампом улучшились, сенатор вернулся к привычной линии на поддержку Украины.

Довести дело до конца

В контексте Украины главным и до сих пор незавершенным делом является законопроект Грэма – Блюменталя.

Совместная инициатива, которую сенатор подал вместе с коллегой-демократом, предусматривает введение драконовских торговых тарифов против России, чтобы принудить Кремль к завершению войны. Законопроект зарегистрировали еще в прошлом году. Но для его принятия была необходима "отмашка" от Трампа. Однако до последнего времени президент США был против усиления санкций в отношении России.

На брифинге в Киеве Грэм заявил, что в течение последних недель достиг договоренности с Белым домом по обновленной версии законопроекта.

Смерть сенатора не означает, что его инициатива по антироссийским санкциям будет похоронена вместе с ним. Напротив, многие американские сенаторы заявили, что принятие этого законопроекта, о котором Грэм так много говорил перед самой своей смертью, будет лучшим способом почтить его память.

"Нет более достойного памятника Линдси, его наследию или делам, за которые он боролся, чем принятие этого закона и осуществление его давней мечты о независимой и безопасной Украине", – отметила сенатор Джин Шахин.

Вместе с тем, судьба законопроекта будет зависеть от других сенаторов-республиканцев. Есть ли среди них такие же активные сторонники Украины, как Грэм, – пока неизвестно. Тем более, что проголосовать нужно оперативно, ведь 10 августа Сенат уходит на каникулы.

Вопрос – ответ (FAQ):

– Почему сенатор Линдси Грэм поддерживал военную помощь Украине?

– Грэм принадлежал к лагерю республиканских "ястребов" и выступал за решительное военное присутствие США за рубежом и расширение НАТО. Вместе с сенатором Джоном Маккейном он годами жестко критиковал Россию, поэтому системно голосовал за оружие для Киева и призывал предоставить Силам обороны истребители и дальнобойные ракетные комплексы.

– Что предусматривает законопроект Грэма – Блюменталя касательно санкций против России?

– Эта совместная двухпартийная инициатива предусматривает введение драконовских торговых тарифов против России, чтобы экономически принудить Кремль прекратить войну. Незадолго до смерти Грэм смог согласовать обновленную версию этого документа с Белым домом, и теперь конгрессмены попытаются принять его в память о сенаторе.

– Почему Линдси Грэм требовал отставки Зеленского?

– Сенатор обладал чертами политического приспособленца и в вопросе Украины зависел от позиции Дональда Трампа, чьим близким советником он стал. Когда между Трампом и Зеленским вспыхнул публичный конфликт в Овальном кабинете, Грэм принял сторону своего лидера и выступил с резким заявлением, требуя изменений в поведении или отставки украинского президента.