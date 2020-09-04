SpaceX провела успешное испытание корабля для полетов на Марс

Компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship. Его планируют использовать для полетов к Красной планете.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI— SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020
Запуск состоялся 3 сентября на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США).
"Второе летное испытание корабля Starship SN6. Высота полета 150 метров", - говорится в сообщении.
Испытания Starship SN5 проходили месяц назад.
Кроме того, во Флориде американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 с 12-ю партией спутников Starlink.
Напомним, 7 августа SpaceX вывела на орбиту 57 интернет-спутников системы Starlink.
Как известно, SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, а в будущем 30 тысяч для создания полномасштабной сети.
Добавим, что запуск корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал; впервые за 11 лет американские астронавты отправились на МКС не на российском "Союзе".