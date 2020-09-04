SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников

Фото: запуск ракеты SpaceX (twitter.com SpaceX)

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 с 12-й партией спутников Starlink. Запуск был осуществлен в штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба компании.

Спутники будут выведены на орбиту на высоте 550 км от Земли.

"Starlink обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или вовсе невозможным", - говорится в сообщении.

В настоящее время на орбите Земли находится более 600 спутников.

Напомним, 7 августа SpaceX вывела на орбиту 57 интернет-спутников системы Starlink.

Как известно, SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, а в будущем 30 тысяч для создания полномасштабной сети.