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SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников

Флорида, Пятница 04 сентября 2020 06:28
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников
Фото: запуск ракеты SpaceX (twitter.com SpaceX)
Автор: РБК-Украина

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 с 12-й партией спутников Starlink. Запуск был осуществлен в штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба компании.

Спутники будут выведены на орбиту на высоте 550 км от Земли.

"Starlink обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или вовсе невозможным", - говорится в сообщении.

В настоящее время на орбите Земли находится более 600 спутников.

Напомним, 7 августа SpaceX вывела на орбиту 57 интернет-спутников системы Starlink.

Как известно, SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, а в будущем 30 тысяч для создания полномасштабной сети.

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