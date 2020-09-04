SpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс

Фото: запуск (blogs.nasa.gov)

Компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship. Його планують використовувати для польотів до Червоної планети.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Запуск відбувся 3 вересня на пусковому комплексі в Бока Чика (штат Техас, США).

"Друге льотне випробування корабля Starship SN6. Висота польоту 150 метрів", - йдеться у повідомленні.

Випробування Starship SN5 проходили місяць тому.

Крім того, у Флориді американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила ракету-носій Falcon 9 із 12-ю партією супутників Starlink.

Нагадаємо, 7 серпня SpaceX вивела на орбіту 57 інтернет-супутників системи Starlink.

Як відомо, SpaceX хоче вивести на орбіту 12 тисяч міні-супутників Starlink, а в майбутньому 30 тисяч для створення повномасштабної мережі.

Додамо, що запуск корабля Crew Dragon до МКС відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал; вперше за 11 років американські астронавти вирушили на МКС не на російському "Союзі".