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SpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс

штат Техас, П'ятниця 04 вересня 2020 08:16
SpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс
Фото: запуск (blogs.nasa.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

Компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship. Його планують використовувати для польотів до Червоної планети.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Запуск відбувся 3 вересня на пусковому комплексі в Бока Чика (штат Техас, США).

"Друге льотне випробування корабля Starship SN6. Висота польоту 150 метрів", - йдеться у повідомленні.

Випробування Starship SN5 проходили місяць тому.

Крім того, у Флориді американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила ракету-носій Falcon 9 із 12-ю партією супутників Starlink.

Нагадаємо, 7 серпня SpaceX вивела на орбіту 57 інтернет-супутників системи Starlink.

Як відомо, SpaceX хоче вивести на орбіту 12 тисяч міні-супутників Starlink, а в майбутньому 30 тисяч для створення повномасштабної мережі.

Додамо, що запуск корабля Crew Dragon до МКС відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал; вперше за 11 років американські астронавти вирушили на МКС не на російському "Союзі".

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