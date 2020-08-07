SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников

Фото: запуск Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink (twitter.com/SpaceX)

Это десятый запуск спутников в рамках проекта Starlink

Американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9. Ракета доставит на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников Starlink.

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Кроме спутников Falcon 9 выведет на орбиту два зонда Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они будут осуществлять мультиспектральную съемку Земли.

Этот запуск стал десятым в рамках проекта Starlink. Изначально запуск спутников планировался еще в июле, однако был перенесен из-за погодных условий.

Отметим, в рамках проект Starlink компания SpaceX планирует обеспечить высокоскоростным интернетом те места Земли, где он ранее был ненадежным и дорогим. SpaceX планирует предоставить коммерческие услуги интернета в США и Канаде в 2020 году, а по всему миру - в 2021 году. На август запланированы еще два запуска спутников Starlink.

Ранее РБК-Украина писало, что SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, а в будущем 30 тысяч для создания полномасштабной сети.

Также сообщалось, что в конце июля SpaceX провела запуск ракеты со спутником для нужд Южной Кореи.