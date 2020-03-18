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В США запустили ракету с интернет-спутниками

Новости » В мире     18.03.2020 - 16:16
В США запустили ракету с интернет-спутниками
Иллюстративное фото (twitter.com/spacex)

Спутниковая сеть Starlink способна обеспечить доступом в интернет всех жителей Земли

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию SpaceX, которая вела прямую трансляцию запуска.

Как сообщается, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Маршевая степень отправилась в космос в пятый раз. Ее не смогли вернуть на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Как отмечается, космическая спутниковая сеть следующего поколения Starlink способна обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли.

Ранее аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink, которые должны создать глобальную сеть интернета. Это уже пятая миссия с вывода спутников Starlink в космос. Их общее количество на орбите теперь составляет 300 штук.

Напомним, во вторник, 17 марта, в Китае разбилась ракета-носитель нового поколения среднего размера Чанчжэн-7А (Великий поход-7 А), после первого же запуска, которая была апущена с космодрома Вэньчан, однако затем возникла неисправность.

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