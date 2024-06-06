UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

SpaceX провела черговий запуск Starship, корабель вперше не вибухнув

Фото: SpaceX провела черговий запуск Starship, корабель вперше не вибухнув (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска Space здійснила четвертий запуск космічного корабля Starship, який у майбутньому застосовуватиметься під час подорожей до Місяця та Марсу. Корабель вперше успішно повернувся на Землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск ракети-носія Starship було здійснено з майданчика Starbase, який, своєю чергою, розташований у Бока Чіка, штаті Техас. Операція розпочалась о 15:50 за київським часом. 

Момент запуску корабля 

Під час польоту компанія перевірила здатність Super Heavy й Starship приземлятись на воду. Вже через майже двох годин після початку операції, надважка ракета приводнилась у Мексиканській затоці, а корабель - в Індійському океані. 

Приземлення надважкої ракети Super Heavy

Варто додати й те, що SpaceX вперше вдалось успішно повернути на Землю обидва ступені. 

Starship 

Starship є багаторазовою ракетною системою, чия висота сягає аж 120 метрів. Система, своєю чергою, складається з космічного корабля, а також носія Super Heavy. Загалом вона є найвищою ракетою, які коли-небудь будували. 

Попередні запуски Starship не були такими успішними, як сьогодні. Інколи ракета вибухала, або ж "розвалювалась". Дізнатись подробиці кожного із запусків можна за посиланням: 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX