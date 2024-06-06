SpaceX провела черговий запуск Starship, корабель вперше не вибухнув

Запуск ракети-носія Starship було здійснено з майданчика Starbase, який, своєю чергою, розташований у Бока Чіка, штаті Техас. Операція розпочалась о 15:50 за київським часом.

Момент запуску корабля

Під час польоту компанія перевірила здатність Super Heavy й Starship приземлятись на воду. Вже через майже двох годин після початку операції, надважка ракета приводнилась у Мексиканській затоці, а корабель - в Індійському океані.

Приземлення надважкої ракети Super Heavy

Варто додати й те, що SpaceX вперше вдалось успішно повернути на Землю обидва ступені.

Starship

Starship є багаторазовою ракетною системою, чия висота сягає аж 120 метрів. Система, своєю чергою, складається з космічного корабля, а також носія Super Heavy. Загалом вона є найвищою ракетою, які коли-небудь будували.

Попередні запуски Starship не були такими успішними, як сьогодні. Інколи ракета вибухала, або ж "розвалювалась". Дізнатись подробиці кожного із запусків можна за посиланням: