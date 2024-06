SpaceX провела очередной запуск Starship, корабль впервые не взорвался

Запуск ракеты-носителя Starship был осуществлен с площадки Starbase, которая, в свою очередь, расположена в Бока Чика, штат Техас. Операция началась в 15.50 по киевскому времени.

Slow motion liftoff of Starship on Flight 4 pic.twitter.com/9itFbrfxW7 — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Момент запуска корабля

Во время полета компания проверила способность Super Heavy и Starship приземляться на воду. Уже через почти два часа после начала операции, сверхтяжелая ракета приводнилась в Мексиканском заливе, а корабль - в Индийском океане.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024