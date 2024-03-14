SpaceX здійснила третій запуск Starship, але вкінці повідомила про втрату корабля

Компанія SpaceX здійснила третій випробувальний політ надважкої ракети Starship. Втім, в кінці операції корабель, ймовірно, розпався на частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Ракета стартувала з космодрому Starbase техаської громади Бока-Чика. Корабель пройшов майже годинний комплексний льотний тест. Втім, після його повернення в атмосферу команда SpaceX втрати два ключові елементи зв'язку: зі Starlink, а також з TDRSS - Супутниковою системою відстеження та передачі даних.

Повне відео операції

"Команда повідомила, що корабель втрачено, тому сьогодні не буде аварійного приземлення. Але знову ж таки, просто неймовірно бачити, наскільки далеко ми просунулися цього разу", - сказав Ден Хуот, менеджер з комунікацій SpaceX.

Момент запуску ракети

Як пояснює CNN, попри невдачі, головна мета випробувальних польотів полягає у зборі важливих даних, які б допомогли інженерам удосконалити ракету для її майбутніх місій.

Starship is coasting in space pic.twitter.com/ZFUXMUkufW — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

Політ ракети у космосі

Starship

Starship є багаторазовою ракетною системою, яка складається з космічного корабля, а також носія Super Heavy. Висота системи сягає 120 метрів, у зв'язку з чим вона є найвищою ракетою, яку коли-небудь будували у світі. Super Heavy, зі свого боку, удвічі потужніший, ніж, наприклад, створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System.

NASA обрала Starship як посадковий апарат, який доставить своїх астронавтів на поверхню Місяця в рамках місії Artemis III, старт якої запланований на вересень 2026 року.