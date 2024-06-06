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SpaceX провела черговий запуск Starship, корабель вперше не вибухнув

Четвер 06 червня 2024 18:45
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SpaceX провела черговий запуск Starship, корабель вперше не вибухнув Фото: SpaceX провела черговий запуск Starship, корабель вперше не вибухнув (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска Space здійснила четвертий запуск космічного корабля Starship, який у майбутньому застосовуватиметься під час подорожей до Місяця та Марсу. Корабель вперше успішно повернувся на Землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск ракети-носія Starship було здійснено з майданчика Starbase, який, своєю чергою, розташований у Бока Чіка, штаті Техас. Операція розпочалась о 15:50 за київським часом.

Момент запуску корабля

Під час польоту компанія перевірила здатність Super Heavy й Starship приземлятись на воду. Вже через майже двох годин після початку операції, надважка ракета приводнилась у Мексиканській затоці, а корабель - в Індійському океані.

Приземлення надважкої ракети Super Heavy

Варто додати й те, що SpaceX вперше вдалось успішно повернути на Землю обидва ступені.

Starship

Starship є багаторазовою ракетною системою, чия висота сягає аж 120 метрів. Система, своєю чергою, складається з космічного корабля, а також носія Super Heavy. Загалом вона є найвищою ракетою, які коли-небудь будували.

Попередні запуски Starship не були такими успішними, як сьогодні. Інколи ракета вибухала, або ж "розвалювалась". Дізнатись подробиці кожного із запусків можна за посиланням:

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