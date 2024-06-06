SpaceX провела очередной запуск Starship, корабль впервые не взорвался

Компания Илона Маска Space осуществила четвертый запуск космического корабля Starship, который в будущем будет применяться во время путешествий к Луне и Марсу. Корабль впервые успешно вернулся на Землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Flight 4 liftoff from Starbase pic.twitter.com/K32AdCND5O — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Запуск ракеты-носителя Starship был осуществлен с площадки Starbase, которая, в свою очередь, расположена в Бока Чика, штат Техас. Операция началась в 15.50 по киевскому времени.

Slow motion liftoff of Starship on Flight 4 pic.twitter.com/9itFbrfxW7 — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Момент запуска корабля

Во время полета компания проверила способность Super Heavy и Starship приземляться на воду. Уже через почти два часа после начала операции, сверхтяжелая ракета приводнилась в Мексиканском заливе, а корабль - в Индийском океане.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Приземление сверхтяжелой ракеты Super Heavy

Стоит добавить и то, что SpaceX впервые удалось успешно вернуть на Землю обе ступени.

Starship

Starship является многоразовой ракетной системой, чья высота достигает аж 120 метров. Система, в свою очередь, состоит из космического корабля, а также носителя Super Heavy. В общем она является самой высокой ракетой, которые когда-либо строили.

Предыдущие запуски Starship не были такими успешными, как сегодня. Иногда ракета взрывалась, или же «разваливалась». Узнать подробности каждого из запусков можно по ссылке: