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SpaceX провела очередной запуск Starship, корабль впервые не взорвался

Четверг 06 июня 2024 18:45
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SpaceX провела очередной запуск Starship, корабль впервые не взорвался Фото: SpaceX провела очередной запуск Starship, корабль впервые не взорвался (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Илона Маска Space осуществила четвертый запуск космического корабля Starship, который в будущем будет применяться во время путешествий к Луне и Марсу. Корабль впервые успешно вернулся на Землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Starship был осуществлен с площадки Starbase, которая, в свою очередь, расположена в Бока Чика, штат Техас. Операция началась в 15.50 по киевскому времени.

Момент запуска корабля

Во время полета компания проверила способность Super Heavy и Starship приземляться на воду. Уже через почти два часа после начала операции, сверхтяжелая ракета приводнилась в Мексиканском заливе, а корабль - в Индийском океане.

Приземление сверхтяжелой ракеты Super Heavy

Стоит добавить и то, что SpaceX впервые удалось успешно вернуть на Землю обе ступени.

Starship

Starship является многоразовой ракетной системой, чья высота достигает аж 120 метров. Система, в свою очередь, состоит из космического корабля, а также носителя Super Heavy. В общем она является самой высокой ракетой, которые когда-либо строили.

Предыдущие запуски Starship не были такими успешными, как сегодня. Иногда ракета взрывалась, или же «разваливалась». Узнать подробности каждого из запусков можно по ссылке:

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