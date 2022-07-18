SpaceX отправила в космос партию спутников: видео запуска ракеты

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, запустила в космос очередную партию спутников Starlink. В этот же раз вывела на орбиту еще 53 аппарата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

По состоянию на сегодня в космосе расположены 2858 спутников Starlink, однако лишь 2074 аппаратов находятся в рабочем состоянии.

Первая ступень ракетоносителя Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Just Read the Introduction через 9 минут с момента начала операции.

Уже в 17:35 компания подтвердила успешный выход 53 спутников Starlink на орбиту.

Запуск ракеты начался в 17:20 по киевскому времени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай может начать космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы в 2026 году.

Между тем NASA приостанавливает полеты вертолета Ingenuity на Красной планете из-за сезонов пыли и зимы, а корабль SpaceX Dragon успешно доставил на МКС оборудование для лаборатории.