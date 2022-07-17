Космический корабль Dragon успешно доставил на МКС оборудование для лаборатории: видео
Американский космический корабль SpaceX Dragon успешно доставил на МКС оборудование для лаборатории.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.
Капсула осуществила успешную стыковку с МКС в рамках 25-й грузовой миссии.
Во время операции было доставлено 2630 килограммов оборудования для космической орбитальной лаборатории.
Издание отмечает, что корабль был запущен к орбите с помощью двухступенчатой ракеты Falcon 9. После этого первая ступень вернулся на Землю и совершила посадку на Shortfall of Gravitas.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай может начать космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы в 2026 году.
Между тем NASA приостанавливает полеты вертолета Ingenuity на Красной планете из-за сезонов пыли и зимы.
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