Вертолет NASA приостанавливает полеты на Марсе: в NASA объяснили причину

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) приостанавливает полеты вертолета Ingenuity на Красной планете. На Марсе начались сезон пыли и зима.

Отмечается, что из-за смены сезона, на Марсе будет недостаточно солнечного света для подзарядки батареи вертолета. В то же время ожидается, что Ingenuity сможет продолжить полеты уже в июле.

"Сейчас на Марсе сезон пыли и зима, а это значит, что в воздухе больше пыли и меньше солнечного света для того, чтобы зарядить батареи Ingenuity. Ожидается, что уровень пыли снизится позже в июле, поэтому команда решила дать аккумуляторам вертолета перерыв на несколько недель и восстановить их ежедневный уровень заряда", - пишет пресс-служба.