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SpaceX відправила у космос партію супутників: відео запуску ракети

Фото: SpaceX відправила у космос партію супутників (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, запустила у космос чергову партію супутників Starlink. Цього ж разу вивела на орбіту ще 53 апарати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Повне відео запуску ракети.

Запуск ракети розпочався о 17:20 за київським часом.

Вже о 17:35 компанія підтвердила успішний вихід 53 супутників Starlink на орбіту.

Момент запуску ракети.

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Just Read the Introduction через 9 хвилин з моменту початку операції.

"Підтверджено виведення на орбіту 53 супутників Starlink", - заявили у компанії.

Станом на сьогодні у космосі розташовані 2858 супутників Starlink, однак лише 2074 апаратів перебувають у робочому стані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.

Тим часом NASA призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті через сезони пилу та зиму, а корабель SpaceX Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії.

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