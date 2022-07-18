SpaceX відправила у космос партію супутників: відео запуску ракети

Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, запустила у космос чергову партію супутників Starlink. Цього ж разу вивела на орбіту ще 53 апарати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Станом на сьогодні у космосі розташовані 2858 супутників Starlink, однак лише 2074 апаратів перебувають у робочому стані.

"Підтверджено виведення на орбіту 53 супутників Starlink", - заявили у компанії.

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Just Read the Introduction через 9 хвилин з моменту початку операції.

Вже о 17:35 компанія підтвердила успішний вихід 53 супутників Starlink на орбіту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.

Тим часом NASA призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті через сезони пилу та зиму, а корабель SpaceX Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії.