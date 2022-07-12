Чтобы не создавать проблем для бизнеса. Злоумышленник требовал 600 тысяч долларов у одесского предпринимателя

СБУ разоблачила злоумышленника, который требовал 600 тысяч долларов у одесского предпринимателя за то, чтобы "не создавать проблем" для его бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Telegram .

СБУ установила, что шантажистом оказался руководитель Одесского филиала одной из всеукраинских общественных организаций. Он использовал свои полномочия и рычаги общественного влияния для давления на местный бизнес. Делал он это ради собственного обогащения.

Следователи отмечают, что псевдообщественный деятель, основываясь на недостоверной информации, написал ряд жалоб и ходатайств относительно обстоятельств реорганизации в 2019 году одного из сельскохозяйственных предприятий Одесской области. Так, он инициировал проведение проверок правоохранителями.

Параллельно с этим, мужчина задействовал подконтрольные СМИ для создания негативного информационного фона вокруг деятельности агропредприятия. Он угрожал обнародовать "компромат" относительно законности действий, решений и добропорядочности его руководителя. Чтобы прекратить эти искусственные препятствия, мужчина требовал деньги.

Сейчас ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.