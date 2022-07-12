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Щоб не створювати проблем для бізнесу. Зловмисник вимагав 600 тисяч доларів у одеського підприємця

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Одеська область, Вівторок 12 липня 2022 17:08
Щоб не створювати проблем для бізнесу. Зловмисник вимагав 600 тисяч доларів у одеського підприємця Ілюстративне фото: в Одеській області викрили зловмисника на вимаганні 600 тисяч доларів у підприємця (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

СБУ викрила зловмисника, який вимагав 600 тисяч доларів у одеського підприємця за те, щоб "не створювати проблем" для його бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства у Telegram.

СБУ встановила, що шантажистом виявився керівник Одеської філії однієї з всеукраїнських громадських організацій. Він використовував свої повноваження та важелі суспільного впливу для тиску на місцевий бізнес. Робив він це задля власного збагачення.

Слідчі зазначають, що псевдогромадський діяч, базуючись на недостовірній інформації, написав низку скарг і клопотань щодо обставин реорганізації у 2019 році одного із сільськогосподарських підприємства Одеської області. Так, він ініціював проведення перевірок правоохоронцями.

Паралельно з цим, чоловік задіяв підконтрольні ЗМІ для створення негативного "інформаційного фону" довкола діяльності агропідприємства. Він погрожував оприлюднити "компромат" щодо законності дій, рішень та добропорядності його керівника. Щоб припинити ці штучні перешкоди, чоловік вимагав гроші.

Наразі йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше в Одесі СБУ затримали ворожого агента, що розвідував позиції протикорабельних комплексів українських військових.

Окрім цього, у Києві затримали зловмисників, які займалися нелегальною торгівлею зброєю. Зокрема, вони намагалися продати більше десяти автоматів АК-74.

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