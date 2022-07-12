В Киеве задержали торговцев оружием, которые пытались продать автоматы АК-74

Служба безопасности Украины задержала жителей Киева, которые занимались нелегальной торговлей оружием. Они пытались продать более десяти автоматов АК-74.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным следствия, в состав преступной группы входило несколько жителей столицы. Они наладили незаконную продажу средств поражения. Клиентов злоумышленники подыскивали, используя личные связи, в том числе среди криминальных кругов.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов.

"В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали факт нелегального сбыта 13 автоматов АК-74 и 3 тысячи патронов к ним. Злоумышленники пытались реализовать это оружие за 20 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время обысков у задержанных были обнаружены фиктивные бланки разрешений на право ношения оружия, а также средства связи и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Организаторам группировки сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.