Союзники України започаткували ініціативу "Легіон" щодо зміцнення ЗСУ: деталі

Як повідомляється, Меморандум про взаєморозуміння підписали Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Україна.

Ініціатива передбачає тісну співпрацю як на політичному, так і на військовому рівнях, забезпечення єдиного підходу та ефективної координації між державами-членами.

"Латвія твердо налаштована продовжувати практичну підтримку України в її боротьбі за незалежність і свободу. Своїм внеском ми не лише допомагаємо Україні розвивати її збройні сили, а й зміцнюємо нашу спільну безпеку в Балтійському регіоні", - зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Внесок Латвії в цей проєкт включає передачу Україні 42 бронетранспортерів Patria, а також навчання українських солдатів.

Крім того, з 2026 року Латвія надаватиме інструкторів на новостворену навчальну базу Camp Jomsborg у Польщі, де українські солдати та офіцери вже проходять підготовку під керівництвом сил Північної та Балтійської Європи.