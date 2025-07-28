Україна отримала першу партію БТР Patria від Латвії: чим вони корисні ЗСУ

Україна отримала від Латвії першу партію бронетранспортерів Patria 6х6. Всього буде передано 42 машини.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Шмигаль сьогодні поспілкувався зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

"Подякував за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності - зокрема, за передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6. Перша партія вже була доставлена в Україну", - розповів Шмигаль.

Міністр не озвучив кількість бронетранспортерів, отриманих у першій партії.

Також вони обговорили потреби українських військових та спільне виробництво дронів для України.

"Домовилися про наступні кроки співпраці. Серед них - активізувати наш діалог з країнами Нордично-Балтійської вісімки", - зазначив глава Міноборони.

Що відомо про БТР Patria

Бронетранспортер Patria 6x6 розроблений у Фінляндії, а його серійне виробництво налагоджене в Латвії, де з 2024 року працює підприємство Defence Partnership Latvia. Потужності заводу дозволяють виготовляти до 160 одиниць цієї техніки щороку. Patria 6x6 перебуває на озброєнні збройних сил Фінляндії, Швеції та Латвії.

Машина призначена насамперед для транспортування особового складу, однак вона може адаптуватися для виконання інших завдань. Залежно від комплектації, ЗСУ можуть оснастити Patria 6x6 кулеметами, 25/30-мм бойовими модулями або 120-мм мінометною системою Patria Nemo.

Загальна маса бронетранспортера - близько 24 тонн, з яких до 8,5 тонни припадає на бойове навантаження. Максимальна швидкість - до 100 км/год.