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Латвія передала Україні нову партію дронів власного виробництва

Латвія, Вівторок 22 липня 2025 16:59
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Латвія передала Україні нову партію дронів власного виробництва Фото: українські військові отримали вже тисячі дронів від Латвії (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Латвія передала Україні нову партію озброєння для Збройних сил. У складі партії - 1300 дронів, виготовлених спеціально на замовлення українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Латвії Андріса Спрудса в X (Twitter).

"Наступні 1300 дронів, вироблених у Латвії, вже в дорозі до України. Після цього постачання цьогоріч українцям буде доставлено 12 000 дронів вартістю понад 17 мільйонів євро", - написав міністр у повідомленні.

Фото: підготовлені для відправки до України дрони (Андріс Спрудс)

Допомога Україні з боку Латвії

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Латвії перші бронетранспортери Patria в рамках постачання військової допомоги. Загалом Україна повинна отримати від латвійських союзників 42 такі бронемашини.

Patria 6×6 – це бронетранспортер, розроблений фінською компанією Patria. Завдяки модульній конструкції Patria 6×6 може виконувати широкий спектр завдань: від перевезення піхоти до використання в якості командного пункту або мінометної установки.

З 2024 року Patria 6×6 почали серійно виробляти і в Латвії, на новому заводі в місті Валмієра. Проєкт реалізується у співпраці з Фінляндією, і перша партія вже надійшла на озброєння латвійської армії.

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