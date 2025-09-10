Латвія виділяє 5 млн євро на підтримку ЗСУ: деталі ініціативи PURL

Латвія затвердила виділення 5 млн євро на підтримку України через ініціативу PURL НАТО і США, спрямовану на забезпечення безпеки та зміцнення обороноздатності країни в умовах російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство Латвії.

Кабінет міністрів Латвії 9 вересня ухвалив рішення про фінансування ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), розробленої НАТО і США для надання допомоги Україні у сфері безпеки та оборони.

Уряд Латвії виділить на підтримку України 2025 року 5 млн євро: 3 млн буде профінансовано з бюджету Міністерства оборони, а 2 млн євро - з бюджету Міністерства закордонних справ. Ці кошти підуть на придбання американського озброєння та обладнання, яке вже продемонструвало ефективність на фронті.

Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що підтримка України - це ключовий інструмент для зміцнення її обороноздатності, захисту суверенітету і територіальної цілісності, а також для протидії російській агресії.

Він наголосив, що ініціатива PURL дає змогу Україні отримувати критично важливе озброєння, що забезпечує утримання лінії фронту, проведення контрнаступів і підвищення бойових можливостей у вирішальні моменти.

Міністр закордонних справ Байба Браже додала, що участь Латвії в PURL є як політичним, так і практичним сигналом готовності країни разом із союзниками НАТО забезпечувати пріоритетні потреби української армії та зміцнювати колективну безпеку Європи. Вона підкреслила, що фінансова підтримка відображає солідарність Латвії та її прагнення захищати міжнародний порядок від загроз з боку Росії.