Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Союзники Украины запустили инициативу "Легион" по усилению ВСУ: детали

Фото: министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе был подписан Меморандум о взаимопонимании между Северными и Балтийскими государствами о сотрудничестве в операции по поддержке Украины "Легион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

Как сообщается, Меморандум о взаимопонимании подписали Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Украина.

Инициатива предусматривает тесное сотрудничество как на политическом, так и на военном уровнях, обеспечение единого подхода и эффективной координации между государствами-членами.

"Латвия твердо настроена продолжать практическую поддержку Украины в ее борьбе за независимость и свободу. Своим вкладом мы не только помогаем Украине развивать ее вооруженные силы, но и укрепляем нашу общую безопасность в Балтийском регионе", - отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Вклад Латвии в этот проект включает передачу Украине 42 бронетранспортеров Patria, а также обучение украинских солдат.

Кроме того, с 2026 года Латвия будет предоставлять инструкторов на вновь созданную учебную базу Camp Jomsborg в Польше, где украинские солдаты и офицеры уже проходят подготовку под руководством сил Северной и Балтийской Европы.

 

Помощь Украине от Латвии

Напомним, в сентябре Латвия утвердила выделение 5 млн евро на поддержку Украины через инициативу PURL, направленную на обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности страны в условиях российской агрессии.

В июле Украина получила от Латвии первую партию бронетранспортеров Patria 6х6. Всего будет передано 42 машины.

Также Латвия передала Украине новую партию вооружения для Вооруженных сил. В составе партии - 1300 дронов, изготовленных специально по заказу украинских военных.

