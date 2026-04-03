Союзники США розробляють "план Б" щодо Ормузької протоки, якщо Трамп піде

Велика Британія скликала країни Європи, Близького Сходу та Азії, а також Австралію та Канаду, щоб розглянути дипломатичні звернення до Тегерана та можливі санкції, якщо Трамп не погодиться розблокувати критично важливий судноплавний шлях для світових поставок енергії.

Віртуальна зустріч, схоже, мала на меті продемонструвати спільну позицію десятків американських союзників, що президент США не повинен відходити від конфлікту, не знайшовши рішення для протоки, як він це неодноразово погрожував зробити.

"Учасники побоюються, що Трамп завершить свою операцію в Ірані без плану щодо повторного відкриття водного шляху, залишивши їм розбиратися з наслідками", - пише видання.

Міжнародна спільнота чітко дала зрозуміти: США повинні включити рішення для Ормузької протоки до переговорів про припинення вогню з Іраном, повідомили люди, знайомі з обговореннями.

"Тим не менш, віртуальна зустріч показала, що коаліція країн вважає за необхідне розпочати підготовку до повторного відкриття протоки без участі США", - додали в Bloomberg.

Як повідомили джерела, Трамп різко розкритикував країни Північноатлантичного договору за те, що вони створили невигідний прецедент, і вільний прохід через протоку отримав широку підтримку.

Також союзниками США обговорювалися економічні заходи, включаючи санкції, щоб гарантувати, що Іран не зможе продовжувати отримувати прибуток від закриття.