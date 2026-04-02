Іран дозволив ще одній країні проходити через Ормузьку протоку

16:12 02.04.2026 Чт
Тегеран дав "зелене світло" на прохід суден після розмови глав МЗС двох країн
Ілюстративне фото: Іран дозволив суднам Венесуели проходити через Ормузьку протоку (Getty Images)

Іранський уряд дозволив суднам під філіппінським прапором безпечно проходити через Ормузьку протоку. Це стало результатом розмови міністрів закордонних справ Філіппін та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Під час розмови міністр закордонних справ Ірану запевнив держсекретаря, що Іран дозволить безпечний, безперешкодний та швидкий прохід через Ормузьку протоку суден під філіппінським прапором, джерел енергії та всіх філіппінських моряків", - наголосило МЗС Філіппін.

Агентство зазначає, що цей дозвіл зміцнить енергетичну безпеку Філіппін, оскільки країна імпортує більшість енергоносіїв саме з Близького Сходу.

"Філіппіни імпортують майже всю сиру нафту з Близького Сходу, а Саудівська Аравія є їхнім найбільшим постачальником, що робить їх вразливими до шоків цін на нафту та перебоїв у постачанні", - пише Reuters.

Іран ухвалює подібне рішення не вперше. Зокрема, Тегеран вже дозволяв проходження через Ормузьку протоку суднам, які не належать "ворожим країнам".

Ситуація навколо Ормузької протоки

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку - ключову “енергетичну артерію” світу. Через цей вузький прохід транспортується близько 20% світового споживання нафти та значна частина скрапленого газу.

Зазначимо, WSJ писало, що президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану. Він згоден на це навіть за умови, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.

Пізніше американський президент заявив, що війна з Іраном, ймовірно, незабаром закінчиться. Водночас він додав, що інші країни, які користуються протокою, зможуть самостійно відкрити Ормузьку протоку.

Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
